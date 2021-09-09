《異動股》中宣部等約談遊戲公司，騰訊低開３％，網易挫７％

《經濟通通訊社９日專訊》騰訊（００７００）低開２﹒９６％，報５０９元，該股成交約

９５萬股，涉資４﹒８６億元。

遊戲相關股普遍低開，網易（０９９９９）跌６﹒７８％，報１４０﹒３元；嗶哩嗶哩（０

９６２６）跌５﹒０９％，報６６２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒１％。

中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人昨日（８日）會同中央網信辦、文旅部等部門，對

騰訊、網易等重點網絡遊戲企業和遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台進行約談。要求嚴格執行向

未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式，向未成年人提供網絡遊戲帳號租售交

易服務，這些企業或平台要自覺抵制不正當競爭，防止過度集中甚至壟斷，應該將重心放在推動

科技創新等方面。騰訊及網易均稱將認真學習約談精神，嚴格執行監管部門對未成年人防沉迷的

相關規定和要求。

現時，恆生指數報２６０７６，跌２４４點或跌０﹒９３％，主板成交３７﹒１３億元。國

企指數報９３３９，跌１０９點或跌１﹒１６％。恆生科技指數報６７３２，跌１３９點或跌２

﹒０２％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ５０９﹒００元 跌２﹒９６％

網易 （０９９９９） １４０﹒３０元 跌６﹒７８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ６６２﹒００元 跌５﹒０９％

心動 （０２４００） ４８﹒００元 跌３﹒２３％

火岩 （０１９０９） ２﹒５０元 跌２﹒３４％

中手游 （００３０２） ３﹒６１元 跌２﹒１７％

金軟 （０３８８８） ３２﹒２５元 跌１﹒９８％

祖龍娛樂（０９９９０） ９﹒７８元 跌０﹒５１％

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（ｋｓ）

