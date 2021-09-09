  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2021 09:23

《異動股》中宣部等約談遊戲公司，騰訊低開３％，網易挫７％

　　《經濟通通訊社９日專訊》騰訊（００７００）低開２﹒９６％，報５０９元，該股成交約
９５萬股，涉資４﹒８６億元。
　　遊戲相關股普遍低開，網易（０９９９９）跌６﹒７８％，報１４０﹒３元；嗶哩嗶哩（０
９６２６）跌５﹒０９％，報６６２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒１％。
　　中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人昨日（８日）會同中央網信辦、文旅部等部門，對
騰訊、網易等重點網絡遊戲企業和遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台進行約談。要求嚴格執行向
未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式，向未成年人提供網絡遊戲帳號租售交
易服務，這些企業或平台要自覺抵制不正當競爭，防止過度集中甚至壟斷，應該將重心放在推動
科技創新等方面。騰訊及網易均稱將認真學習約談精神，嚴格執行監管部門對未成年人防沉迷的
相關規定和要求。
　　現時，恆生指數報２６０７６，跌２４４點或跌０﹒９３％，主板成交３７﹒１３億元。國
企指數報９３３９，跌１０９點或跌１﹒１６％。恆生科技指數報６７３２，跌１３９點或跌２
﹒０２％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　５０９﹒００元　　　跌２﹒９６％
　　網易　　（０９９９９）　１４０﹒３０元　　　跌６﹒７８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　６６２﹒００元　　　跌５﹒０９％
　　心動　　（０２４００）　　４８﹒００元　　　跌３﹒２３％
　　火岩　　（０１９０９）　　　２﹒５０元　　　跌２﹒３４％
　　中手游　（００３０２）　　　３﹒６１元　　　跌２﹒１７％
　　金軟　　（０３８８８）　　３２﹒２５元　　　跌１﹒９８％
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　９﹒７８元　　　跌０﹒５１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/09/2021
【重拳監管】中宣部等多部門約談網遊企業　騰訊網易股價急挫　
香港要聞08/09/2021
【答問大會】林鄭：已向中央提出有序通關　深圳市政府下月在港發離岸人幣債券
中國故事08/09/2021
《神州經脈》下半年專項債發行加速　滬指衝擊三千七　外資轉流走
財經熱話08/09/2021
《講股論勢－鄭廣復》聯儲局議息在前 大市或先屠熊再劏牛！
財經熱話08/09/2021
監管憂慮緩減北水持續流入　騰訊美團受追捧
財經熱話08/09/2021
信和華置公布首輪疫苗接種抽獎結果　凱匯千萬單位幸運兒揭盅（內附得獎名單）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】新都會廣場喵喵遊園會 主子慶「臀」圓中秋禮盒

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金