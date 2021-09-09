《異動股》騰訊午後曾挫逾６％，瑞信將其剔出亞太區焦點股份名單

《經濟通通訊社９日專訊》騰訊（００７００）午後跌幅持續擴大，暫跌５﹒８９％，報４

９３﹒６元，成交約２８００萬股，涉資１４０﹒２７億元。

瑞信發表亞太地區策略報告表示，更新了該行亞太區焦點股份名單，決定剔出騰訊及ＡＢＢ

Ｉｎｄｉａ，同時納入Ｂａｎｋ ｏｆ ｔｈｅ Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ及聯昌銀行。該行指

剔出騰訊是基於公司面臨監管風險，該行本月初給予騰訊跑贏大市評級，目標價６８０元。

現時，恆生指數報２５８３８，跌４８２點或跌１﹒８３％，主板成交９００﹒７０億元。

國企指數報９２３３，跌２１６點或跌２﹒２９％。恆生科技指數報６６２７，跌２４３點或跌

３﹒５５％。

即月期指新報２５７８５，跌４２８點，低水５３點。即月國指期貨報９２２７，跌２０３

點，低水６點。即月科指期貨新報６６３９，跌２２３點，高水３８點。

上證綜合指數報３６７７，升２點或升０﹒０６％，成交４６７１﹒７６億元人民幣。深證

成份指數報１４５６６，跌１２１點或跌０﹒８３％，成交５２０８﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ４９３﹒６０元 跌５﹒８９％

網易 （０９９９９） １４０﹒５０元 跌６﹒６４％

心動 （０２４００） ４８﹒８５元 跌１﹒５１％

中手游 （００３０２） ３﹒６２元 跌１﹒９０％

金軟 （０３８８８） ３１﹒６０元 跌３﹒９５％

祖龍娛樂（０９９９０） ９﹒３８元 跌４﹒５８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ６５２﹒００元 跌６﹒５２％

火岩 （０１９０９） ２﹒６９元 升５﹒０８％

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（ｎｓ）

