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即市新聞

09/09/2021 13:22

《異動股》騰訊午後曾挫逾６％，瑞信將其剔出亞太區焦點股份名單

　　《經濟通通訊社９日專訊》騰訊（００７００）午後跌幅持續擴大，暫跌５﹒８９％，報４
９３﹒６元，成交約２８００萬股，涉資１４０﹒２７億元。
　　瑞信發表亞太地區策略報告表示，更新了該行亞太區焦點股份名單，決定剔出騰訊及ＡＢＢ
　Ｉｎｄｉａ，同時納入Ｂａｎｋ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ及聯昌銀行。該行指
剔出騰訊是基於公司面臨監管風險，該行本月初給予騰訊跑贏大市評級，目標價６８０元。
　　現時，恆生指數報２５８３８，跌４８２點或跌１﹒８３％，主板成交９００﹒７０億元。
國企指數報９２３３，跌２１６點或跌２﹒２９％。恆生科技指數報６６２７，跌２４３點或跌
３﹒５５％。
　　即月期指新報２５７８５，跌４２８點，低水５３點。即月國指期貨報９２２７，跌２０３
點，低水６點。即月科指期貨新報６６３９，跌２２３點，高水３８點。
　　上證綜合指數報３６７７，升２點或升０﹒０６％，成交４６７１﹒７６億元人民幣。深證
成份指數報１４５６６，跌１２１點或跌０﹒８３％，成交５２０８﹒６９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　　４９３﹒６０元　　　跌５﹒８９％
　　網易　　（０９９９９）　　　１４０﹒５０元　　　跌６﹒６４％
　　心動　　（０２４００）　　　　４８﹒８５元　　　跌１﹒５１％
　　中手游　（００３０２）　　　　　３﹒６２元　　　跌１﹒９０％
　　金軟　　（０３８８８）　　　　３１﹒６０元　　　跌３﹒９５％
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　　　９﹒３８元　　　跌４﹒５８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　６５２﹒００元　　　跌６﹒５２％
　　火岩　　（０１９０９）　　　　　２﹒６９元　　　升５﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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