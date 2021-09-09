【大灣區】李家超：香港各界積極準備，迎接前海方案帶來的新機遇

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國新辦就前海、橫琴發展情況舉行發布會，

香港政務司司長李家超視頻出席。他表示，中央政府公布《前海方案》將港深合作推向新的台階

，使兩地更好發揮粵港澳大灣區兩大中心城市的輻射帶動功能。香港商界及專業服務提供者已經

積極準備，迎接《前海方案》為港人、港企帶來的新機遇。香港特區政府會繼續加強與廣東省政

府、深圳市政府合作，推進前海建設。

他表示，《前海方案》重點是推動高水平對外開放，推動現代服務業創新發展，加快在前海

建立與香港聯通、國際接軌的現代服務業體制。香港特區政府深信，香港定能用好「一國兩制」

的制度優勢，參與推動前海現代服務業發展，同時也會更全面發揮香港國際金融、航運、貿易中

心和國際航空樞紐的優勢，為香港專業服務提供更廣闊的發展空間。

李家超並表示，在中央支持下，港深政府一直努力提升前海發展水平，以及便利香港專業服

務落戶前海。近年推出法律和建築專業方面進一步開放的政策措施，廣受香港業界的歡迎。目前

在前海註冊港方企業多達一萬一千五百家，除了前述的專業服務業外，也包括了金融、物流、信

息、科技等現代服務業。

他指出，前海一直持續吸引香港青年創新創業者在「前海深港青年夢工場」落戶，孵化了不

少成功企業，是港深合作眾多成功例子之一。

