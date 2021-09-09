  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2021 15:53

【大灣區】李家超：香港各界積極準備，迎接前海方案帶來的新機遇

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國新辦就前海、橫琴發展情況舉行發布會，
香港政務司司長李家超視頻出席。他表示，中央政府公布《前海方案》將港深合作推向新的台階
，使兩地更好發揮粵港澳大灣區兩大中心城市的輻射帶動功能。香港商界及專業服務提供者已經
積極準備，迎接《前海方案》為港人、港企帶來的新機遇。香港特區政府會繼續加強與廣東省政
府、深圳市政府合作，推進前海建設。
　　他表示，《前海方案》重點是推動高水平對外開放，推動現代服務業創新發展，加快在前海
建立與香港聯通、國際接軌的現代服務業體制。香港特區政府深信，香港定能用好「一國兩制」
的制度優勢，參與推動前海現代服務業發展，同時也會更全面發揮香港國際金融、航運、貿易中
心和國際航空樞紐的優勢，為香港專業服務提供更廣闊的發展空間。
　　李家超並表示，在中央支持下，港深政府一直努力提升前海發展水平，以及便利香港專業服
務落戶前海。近年推出法律和建築專業方面進一步開放的政策措施，廣受香港業界的歡迎。目前
在前海註冊港方企業多達一萬一千五百家，除了前述的專業服務業外，也包括了金融、物流、信
息、科技等現代服務業。
　　他指出，前海一直持續吸引香港青年創新創業者在「前海深港青年夢工場」落戶，孵化了不
少成功企業，是港深合作眾多成功例子之一。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/09/2021
《盤後部署》北水入市見謹慎 恒指會否再試二萬五關看科技股表現
財經熱話09/09/2021
【無懼監管】騰訊急瀉仍獲近１１億北水淨被動掃貨　監管近尾聲？
財經熱話09/09/2021
傳停付銀行貸息穆迪惠譽降級　恒大系全線急跌
FOCUS09/09/2021
【FOCUS】CPI低惟魔鬼在細節　PPI加速拋儲再出山
中國故事09/09/2021
《京城近觀》北京環球度假區來了
財經熱話09/09/2021
【重拳監管】中宣部等多部門約談網遊企業　騰訊網易股價急挫　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

【etnet Bonus 賞你】新都會廣場喵喵遊園會 主子慶「臀」圓中秋禮盒

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金