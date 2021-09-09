【大灣區】發改委：前海擴區大增產業發展用地，更好發揮香港優勢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》前海合作區面積從原來的１４﹒９２平方公

里擴展到１２０平方公里，國家發改委副主任叢亮表示，擴區主要有兩個方面的考慮：一方面，

擴區有利於為深化前海改革開放提供更大的發展空間。經過１０餘年的開發和建設，區域範圍限

制已成為制約前海改革發展的突出問題，前海擴區可以讓其制度創新和產業升級空間載體更大，

更好地在重大改革任務方面先行先試。

另一方面，擴區也有利於為香港創造更多的機遇。大量香港現代服務業企業通過前海進入內

地市場，擴區之後，前海合作區可供產業發展的用地將大幅增加，能夠更好地發揮香港優勢，提

升深港合作能級，為香港經濟發展提供有力支撐，也可以推動香港更好地融入國家發展大局。

叢亮指，圍繞前海擴區，重點抓好兩個方面的任務：一是要穩步實施擴區，並且推動既有的

相關支持政策落地。按照程序，將前海合作區的金融改革創新、法律事務合作等既有的支持政策

覆蓋到擴區後的全部區域。二是統籌研究探索行政區和經濟區適度分離下的管理體制問題，前海

擴區後涉及到深圳的寶安、南山兩個行政區，將積極推動廣東省、深圳市探索將行政區的屬地管

理和合作區的經濟管理適度分離，統籌發揮行政區和合作區兩種體制優勢，調動各方面的積極性

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