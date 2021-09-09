【大灣區】發改委：橫琴發展新興產業絕非來者不拒

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家發改委副主任叢亮表示，橫琴的空間還

是比較有限，發展新興產業絕不是「來者不拒」甚麼產業都可以上，而是要有所為、有所不為

，更不能搞成註冊經濟和所謂「總部經濟」，而是要發展實業、解決就業，形成實實在在的「人

氣兒」。

他表示，橫琴的產業基礎相對薄弱一些，為了促進重點產業加快發展，《橫琴方案》明確一

批支持政策。一是增強科技創新能力，在合作區布局建設一批發展急需的科技基礎設施，組織實

施國際大科學計劃和大科學工程。

二是便利貨物進出。實行「一線放開」，除了國家法律、行政法規明確規定不予免（保）稅

的貨物及物品之外，其他的貨物及物品免（保）稅進入。對符合條件的合作區內企業生產貨物，

經「二線」進入內地免徵進口關稅。

三是完善企業所得稅優惠政策，對於符合條件企業，減按１５％的稅率徵收企業所得稅。

四是促進境內外人才的集聚，對在合作區工作的高端人才和緊缺人才，個人所得稅的稅負超

過１５％的部分予以免徵。



＊逐步探索跨境資本自由流入流出＊



五是創新跨境金融管理。在跨境直接投資、跨境融資、跨境證券投資領域實施更加靈活和便

利的金融管理政策，並逐步探索跨境資本自由流入流出和推動資本項目可兌換。

需要指出的是，《橫琴方案》所提出的這些產業也包括很多細分門類。

下一步，將會同粵澳兩地和有關部門，制定合作區鼓勵類產業目錄，並且修編《橫琴總體發

展規劃》，進一步細化產業門類。

