【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒６億人幣，狂掃騰訊沽美團

《經濟通通訊社９日專訊》恆指低開２４４點，報２６０７６點。最高跌１９５點報

２６１２５點，最低跌６９６點報２５６２４點。恆指收報２５７１６點，跌６０４點或

２﹒３％。

按額度計算，北水全日淨流入２２﹒６億元人民幣，增加５﹒７％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、中國鋁業（０２６００）；淨

賣出最多的依次是美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、東岳集團（００１８９）。

主板成交１６５９﹒９９億元增加９﹒１％。其中港股通成交３９０﹒３億元，佔總成交

２３﹒５％。



＊騰訊大跌逾８％仍無礙吸水力＊



據本地傳媒引述知情人士指，中國將暫停新網遊的審批，目前不清楚暫停將持續多長時間，

而內地首要任務是「減少新遊戲的數量」。騰訊及網易（０９９９９）等股受相關消息影響而急

跌，且午後跌幅迅速擴大，騰訊跌逾８％，網易跌幅更超過１１％。最終騰訊跌８﹒４８％報

４８０元，但仍獲北水力撐，淨買入２２﹒２億元。

中國海洋石油升１﹒８１％報７﹒８７元，北水淨買入３﹒４億元。中國鋁業升５﹒１６％

報６﹒７３元，北水淨買入１﹒７億元。美團跌４﹒７５％報２４８﹒６元，北水淨賣出７﹒９

億元。吉利汽車跌２﹒３４％報２７﹒１元，北水淨賣出２﹒４億元。東岳集團跌６﹒７９％報

２３﹒３５元，北水淨賣出２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ２２﹒２１

中國海洋石油 （００８８３） ３﹒４４

中國鋁業 （０２６００） １﹒７２

融創中國 （０１９１８） １﹒４６

中國宏橋 （０１３７８） ０﹒４６



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －７﹒９１

吉利汽車 （００１７５） －２﹒４４

東岳集團 （００１８９） －２﹒１２

中國神華 （０１０８８） －１﹒２０

長城汽車 （０２３３３） －０﹒９６

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