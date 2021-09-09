【債務風險】恒大據報獲監管部門同意與金融機構重新協商還款安排

《經濟通通訊社９日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國金融監管部門據稱已允許中

國恆大（０３３３３）與金融機構債權人就現有融資償還期限重新進行談判，使這家陷入債務困

境的內房企業稍獲喘息，但暫時未知上述談判進展如何，以及恆大是否同樣考慮就未到期債券談

判展期。

知情人士透露，在恆大發生多筆貸款還本或付息逾期事件後，國務院金融穩定發展委員會上

月同意了恆大方面與銀行協商展期的提議。消息稱，恆大已聯絡多家債權銀行和信託公司。

最新情況意味著恆大有望在監管部門支持下，與債券金融機構就其融資展期或削減利息等安

排，逐筆進行交涉。知情人士指，儘管恆大的主要債權行上周仍在討論是否成立債權人委員會，

以協調還款安排，但監管部門和金融機構決定給予恆大更多時間化解其流動性危機，而非立即採

取更嚴厲的措施。

近期部分銀行對恆大在還款要求上的立場有所放寬。《彭博》上個月引述知情人士報道，民

生銀行（０１９８８）、浙商銀行和浦發銀行等債權行通過了恆大部分地產項目貸款的展期申請

。另據一位知情人士最新透露，中信信託初步同意為恆大８月末到期的一筆信託貸款延期三個月

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