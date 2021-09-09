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09/09/2021 17:52

【大灣區】張永春：橫澳合作多元發展，便利澳門未來四大發展方向

　　《經濟通通訊社９日專訊》國務院新聞辦公室於今日在北京舉行新聞發布會，介紹橫琴、前
海開發建設情況。澳門行政法務司司長張永春提到橫澳合作，指澳門特區持續推動經濟適度多元
發展，這也是政府的施政重點，而橫澳方案將為澳門發展帶來新的便利，當中包括發展中醫藥、
科技、旅遊及金融等四大方面。

＊制定科技創新企業的稅收優惠＊

　　張永春指出，澳門經濟適度多元發展主要工作內容是以下幾方面，在產業方面制定了新的中
醫藥生產註冊法律，這個法律的將從明年開始實施，橫琴中醫藥院已經形成了一定的產業聚集效
應；在現代金融產業方面，相關的法律法規的持續完善，《信託法》等法案將提交立法會審議；
在高新技術方面，政府將經濟局改組為「經濟及科技發展局」，制定科技創新企業的稅收優惠、
法律制度和資助的科研成果已經實現了轉化；在會展和文旅體育方面，會展業的發展逐漸呈現專
業化和市場化的趨勢，「旅遊＋會展」的市場模式也逐漸增強，持續舉辦大型的體育活動，發揮
體育盛事的品牌效應。

＊澳門經濟發展多元創立新平台＊

　　張永春又指出，橫琴深度合作區為澳門經濟發展多元創立了新的平台，帶來了新的機遇，主
要體現在以下的四個方面：一是發展中醫藥等澳門品牌行業；二是發展科技研發和高端製造產業
；三是發展文旅會展商貿產業；四是發展現代金融產業。（ｃｌ）

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