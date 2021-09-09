【夜期時段】即月期指最新報２５６４５點，跌１點，低水７１點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６３０點，跌１６點，低水８６

點，最新報２５６４５點，跌１點，低水７１點，合約成交３４４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９１６３點，跌３點，低水２１點，最新報９１６５點，跌

１點，低水１９點，合約成交４２８張。

