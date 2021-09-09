【理財通】金管局明天下午４時舉行跨境理財通新聞發布會

《經濟通通訊社９日專訊》金管局將於明日（１０日）下午四時舉行有關粵港澳大灣區跨境
理財通的新聞發布會。
金管局副總裁劉應彬、助理總裁（外事）陳維民、助理總裁（銀行操守）區毓麟、高級顧問
（外事）陳羿與主管（銀行操守）杜瑞虹將主持記者會，進一步闡述實施細則。（ｂｉ）
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