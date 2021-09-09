新地全年多賺１３﹒５％至２６６﹒８６億元，末期息３﹒７元

《經濟通通訊社９日專訊》新鴻基地產（０００１６）公布，集團截至２０２１年６月３０

日止年度，純利２６６﹒８６億元，按年升１３﹒５％；每股基本盈利９﹒２１元；派末期股息

每股３﹒７元，連同中期股息每股１﹒２５元，全年每股派息４﹒９５元，與上年度全年派息相

同。

期內，集團收入８５２﹒６２億元，按年升３﹒２％；毛利４４７﹒６９億元，按年升６

﹒２％。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

