新地全年多賺１３﹒５％至２６６﹒８６億元，末期息３﹒７元

《經濟通通訊社９日專訊》新鴻基地產（０００１６）公布，集團截至２０２１年６月３０
日止年度，純利２６６﹒８６億元，按年升１３﹒５％；每股基本盈利９﹒２１元；派末期股息
每股３﹒７元，連同中期股息每股１﹒２５元，全年每股派息４﹒９５元，與上年度全年派息相
同。
期內，集團收入８５２﹒６２億元，按年升３﹒２％；毛利４４７﹒６９億元，按年升６
﹒２％。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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