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即市新聞

09/09/2021 16:36

《小傳日記》科技股內房股繼續陀衰家，魚缸中伏插水六百點！

　　《小傳日記》最近多間華爾街大行對美股前景審慎，隔晚美股就微跌。跟住最新中央宣傳部
等部門又約見遊戲公司，要求嚴格執行向未成年人提供網絡遊戲嘅時段時長限制，搞到科技股普
遍跌親，拖累魚缸低開２４４點報２６０７６點。
　　其後，科技股越跌越有，加上汽車股、金融股隨市走低，而且恆大（０３３３３）繼續下瀉
創約４年低，拖累內房股急挫。最終魚缸收報２５７１６點，跌６０４點或跌２巴仙，主板成交
１６５９﹒９９億銀。國企指數報９１８３點，跌２６５點或跌３巴仙。恆生科技指數報６５６
０點，跌３１０點或跌４﹒５２巴仙。
　　魚缸繼續炒得好偏食，今日只集中喺資源股同部分新能源股。國際鋁價創約１３年新高，中
國宏橋（０１３７８）升１４巴仙，報１３﹒１６銀；中鋁（０２６００）升５﹒１６巴仙，報
６﹒７３銀；中信資源（０１２０５）升８巴仙，報０﹒５６銀；俄鋁（００４８６）升４﹒８
巴仙，報７﹒２銀。
　　電力股有炒作。中廣核能（０１８１１）升近６巴仙，報５﹒９２銀；大唐新能源（０１７
９８）升４﹒２１巴仙，報２﹒９７銀；潤電（００８３６）升３巴仙，報２１﹒４銀。
　　科技股今日又陀衰家，因中央宣傳部等部門又約見遊戲公司。騰訊（００７００）跌８巴仙
，報４８０銀；阿里巴巴（０９９８８）跌６巴仙，報１６１銀；美團（０３６９０）跌５巴仙
，報２４８﹒６銀。
　　內房繼續泥足深陷，因為恆大（０３３３３）傳暫停支付９月２１日到期嘅貸款利息，其他
朋友一齊陪跌。恆大跌４巴仙，報３﹒５５銀；奧園（０３８８３）跌９巴仙，報４﹒２銀；融
創（０１９１８）跌５巴仙，報１８﹒１６銀。
　　本日魚缸炒作嘅板塊主要僅為資源股及部分新能源股，反映市況非常不健康，可能為魚缸短
期調整的訊號，大家要留神啊！請請！　　

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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