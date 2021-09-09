【數據解讀】景順：中國８月貿易數據緩解市場對經濟全面放緩擔憂

《環富通基金頻道９日專訊》景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，中國８

月貿易數據遠勝市場預期，緩解市場對經濟全面放緩的擔憂。



＊出口意外上升，居家相關產品需求持續強勁＊



他指，出口意外上升主要是由於居家相關產品的需求繼續保持強勁，令機電產品出口按年同

比增長２３﹒０％（佔８月份中國出口總額的５８％左右）。高科技設備出口按年同比增長

１９﹒２％，醫療設備同比增長１７﹒９％。剔除與疫情相關的基數效應，出口按年同比增長

１７﹒０％，８月出口環比增長４﹒１％，高於７月的０﹒４％。

儘管對全球芯片短缺的擔憂持續，但汽車相關零部件的出口環比增長仍然健康。中國汽車底

盤出口環比增長２６﹒３％，汽車相關零部件出口環比增長７﹒２％。美國汽車產量環比增長

１７﹒８％，這可能導致對汽車相關零部件的需求激增。



＊變種病毒病例激增，或續帶動對醫療電子產品需求＊



從地區角度來看，對美國的出口增長穩健，按月環比增長４﹒３％。由於新冠疫情重燃打壓

了亞洲區內的需求，對東盟的出口按月下降了０﹒８％。全球經濟重啟在過去一年支持著中國的

出口，但最近供應鏈中斷和亞洲疫情因著變種病毒而重燃，導致中國貿易表現不穩。

Ｄｅｌｔａ變種病毒相關病例激增，可能會繼續帶動近期對中國醫療和電子相關產品的需求

，儘管未來幾個季度出口可能會放緩，因為美國和歐洲從商品消費轉移到服務消費，上周中國製

造業ＰＭＩ已經顯示出口需求隨之放緩。（ｗａ）

