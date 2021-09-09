【理財通】消息指「跨境理財通」明日舉行啟動儀式

《經濟通通訊社９日專訊》市場期待已久的「跨境理財通」有新進展，《信報》引述消息報

道，特區政府將於明日下午在金鐘政府總部舉行「跨境理財通」啟動儀式，由行政長官林鄭月娥

主持。

據悉，除香港外，內地包括北京、廣州等亦有相關儀式，並透過視像與港府官員互動。

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