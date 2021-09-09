【重拳監管】中宣部等約談騰訊網易：嚴格執行未成年人網遊限時

《經濟通通訊社９日專訊》中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人昨日（８日）會同中央

網信辦、文旅部等部門，對騰訊（００７００）、網易（０９９９９）等重點網絡遊戲企業和遊

戲帳號租售平台、遊戲直播平台進行約談。要求嚴格執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限

制，不得以任何形式，向未成年人提供網絡遊戲帳號租售交易服務，這些企業或平台要自覺抵制

不正當競爭，防止過度集中甚至壟斷，應該將重心放在推動科技創新等方面。騰訊及網易均稱將

認真學習約談精神，嚴格執行監管部門對未成年人防沉迷的相關規定和要求。



＊自覺抵制不正當競爭，把重心放到推動科技創新＊



約談強調，各網絡遊戲企業和平台要不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制

，不得向未成年人提供網絡遊戲帳號租售交易服務。要加強網絡遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯

誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等

不良文化。要自覺抵制不正當競爭，把重心放到推動科技創新、更好滿足人民精神文化生活新期

待上來。要強化「氪金」管控，堅決遏制「唯金錢」、「唯流量」等錯誤傾向，下決心改變誘導

玩家沉迷的各類規則和玩法設計。要嚴格管理遊戲宣傳推廣，規範限制明星代言遊戲廣告，不得

為違規遊戲提供推廣途徑。要加強遊戲直播管理，禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。

中宣部、國家新聞出版署將會同有關部門和地方加大督查力度，開展專項檢查，嚴肅處理違

規行為；近期將上線防止未成年人沉迷網絡遊戲舉報平台，及時受理和處置問題線索，對落實不

到位的企業，發現一起嚴處一起，確保防沉迷工作落到實處、取得實效。（ｌｃ）

