【大灣區】深圳銀保監：平穩有序推動「跨境理財通」落地

《經濟通通訊社９日專訊》深化前海深港現代服務業合作區方案近日發布，深圳銀保監局昨

日（８日）表示，下一階段，將按照《方案》的要求，推動轄內銀行業、保險業為打造粵港澳大

灣區全面深化改革創新試驗平台提供金融支持。

具體來說，一是深圳將加快發展普惠金融、科技金融、海洋金融等特色金融。推動數字化金

融服務平台建設。深化銀稅合作，不斷加大對民營和小微企業的金融支持力度。積極發展綠色信

貸、綠色保險、綠色信託，進一步擴大環境污染強制責任保險的覆蓋面。支持銀行業金融機構向

科技企業發放以知識產權為質押的中長期技術研發貸款，穩妥開展外部投貸聯動業務等。

二是加快提升深港金融合作水平，支持符合條件的港澳銀行、保險機構來前海設立經營機構

，積極引進具備專業特色的優質外資金融機構。積極推進粵港澳大灣區保險服務中心落地前海，

不斷優化跨境車險服務，平穩有序推動「跨境理財通」落地等。

三是構建與國際接軌、公開透明、穩定可預期的監管框架。積極推動深港跨境金融監管協調

合作，支持深港金融基礎設施「硬聯通」和規則機制「軟聯通」，共同維護金融穩定。推進前海

合作區社會信用體系建設，守住不發生系統性金融風險的底線。（ｌｃ）

