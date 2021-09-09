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即市新聞

09/09/2021 08:43

【國務會議】李克強：在京滬穗深等６城市開展營商環境創新試點

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院總理李克強８日主持召開國務院常務
會議，部署在北京、上海、重慶、杭州、廣州、深圳６個市場主體數量較多的城市開展營商環境
創新試點，支持地方深化改革先行先試、更大力度利企便民。
　　一是進一步破除區域分割和地方保護，推動建設統一開放、競爭有序的市場體系。取消對企
業跨區域經營不合理限制。破除政府採購等領域對外地企業的隱性壁壘。推進７類客貨運輸電子
證照跨區域互認與核驗。
　　二是進一步方便市場主體准入和退出。在發放實體證照同時，同步發放電子營業執照等，便
利企業網上辦事。精簡銀行開戶程序，壓縮開戶時間。推進市場監管、社保、稅務等年報「多報
合一」。探索適應新業態新模式發展的准入准營標準。破產案件受理後，允許破產管理人依法查
詢有關機構掌握的破產企業信息，在處置被查封財產時無需辦理解封手續。

＊簡化港澳投資者商事登記手續＊

　　三是提升投資和建設便利度。在土地供應前由政府部門開展地質災害、水土保持等一攬子評
估，強化責任。企業拿地後即可開工，不搞重復論證。對水電氣暖等市政接入工程施工許可，實
施告知承諾管理和在線並聯辦理。
　　四是提升對外開放水平。推動與部分重要貿易夥伴口岸間相關單證聯網核查。簡化港澳投資
者商事登記手續。支持開展國際航行船舶保稅加油業務。
　　五是創新和完善監管。在食品、藥品、疫苗、安全等關係人民群眾生命健康領域，實行懲罰
性賠償制度。健全遏制亂收費、亂罰款、亂攤派長效機制。糾正中介機構壟斷經營、強制服務等
行為，清理取消企業在資質資格獲取、招投標、權益保護等方面的差別化待遇，維護公平競爭。
　　六是優化涉企服務。建立因政策變化、規劃調整等造成企業合法利益受損的補償救濟機制。
完善動產和權利擔保統一登記制度。加快打破信息孤島，擴大部門和地方間系統互聯互通和數據
共享範圍，推動解決市場主體反復多處提交材料問題，促進更多事項網上辦、一次辦。

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