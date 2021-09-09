【國務會議】證券期貨行政執法當事人承諾制度草案通過

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院總理李克強８日主持召開國務院常務

會議，會議通過《證券期貨行政執法當事人承諾制度實施辦法（草案）》。

草案與證券法等有關規定相銜接，對行政執法當事人承諾採取糾正涉嫌違法行為、賠償投資

者損失等的措施作出規定，對不履行承諾的當事人實施聯合懲戒，維護市場秩序，及時依法依規

對投資者損失予以合理補償。

