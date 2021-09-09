【重拳監管】騰訊：從嚴落實未成年人防沉迷相關規範要求

《經濟通通訊社９日專訊》騰訊（００７００）、網易（０９９９９）等重點網路遊戲企業

和遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台被中央宣傳部、國家新聞出版署、中央網信辦、文旅部等部

門進行約談。騰訊就此回應指，將認真學習約談精神，在相關主管部門的指導下，從嚴落實未成

年人防沉迷的相關規範和要求，強化內容安全與合規，堅持正確的價值導向，切實保護未成年人

身心健康和茁壯成長。（ｊｔ）

