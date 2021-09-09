【重拳監管】網信辦嚴懲財經「黑嘴」，近三千個自媒體帳號被處置

《經濟通通訊社９日專訊》國家網信辦公布，自８月２７日國家網信辦啟動清朗商業網站平

台和「自媒體」違規採編發布財經類信息專項整治以來，主要商業網站平台迅速行動，認真開展

自查自糾，集中整治擾亂財經領域網絡傳播秩序８類違規突出問題。

目前，已處置違規「自媒體」帳號２９２９個，清理有害信息４７１５３條，其中，關停封

禁帳號１７９３個，包括３個１００萬以上粉絲帳號。目前，專項整治工作正在有序推進中。（

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