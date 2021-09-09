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09/09/2021 14:32

【新冠肺炎】台灣新增４宗本土確診，當局稱不需要升三級警戒

　　《經濟通通訊社９日專訊》台灣今日新增６宗輸入個案，其中４宗本土個案，及２宗境外移
入，新增１宗死亡個案。新增本土個案分布在台北市及新北市。
　　新冠肺炎本土案例近日集中在雙北與桃園，行政院長蘇貞昌今天表示，長榮機師、北科附工
以及新北幼兒園染疫案，因病毒基因序列不同，並無關連，目前沒有要升疫情三級警戒，但因為
是Ｄｅｌｔａ變種病毒，仍要高度警戒，嚴加因應。（ｊｔ）

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