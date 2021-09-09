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即市新聞

09/09/2021 09:23

【聚焦人幣】人行旗下媒體：調整個人外匯買賣業務並非不能換匯

　　《經濟通通訊社９日專訊》華夏銀行（滬：６０００１５）早前宣布暫停個人外匯買賣業務
，惟公告刊出後引發熱議，市場擔憂銀行亦將限制個人外匯兌換。華夏銀行之後曾發澄清公告，
稱暫停外匯買賣業務因需要升級優化技術系統，又強調個人外匯兌換並不受影響。人行旗下《經
濟日報》今日再撰文解釋，指個人外匯買賣不等於個人結售匯。
　　具體來看，個人外匯買賣業務是指個人客戶委托的以國際外匯市場行情為基礎，將一種可自
由兌換外匯兌換成另一種可自由兌換外匯的個人外匯業務，如美元兌換英鎊、美元兌換日元、日
元兌換英鎊、美元兌換歐元等。個人結售匯業務是指以人民幣購買外匯或以外匯兌換人民幣業務


＊四大行等均未暫停個人外匯交易業務＊

　　報道引述光大銀行分析師周茂華表示，銀行對相關業務的調整，相當於向投資者提示市場風
險，提醒其理性和謹慎操作，有助於降低市場非理性投機炒作行為。對於外匯投資，當前合法的
投資渠道主要有三類：一是購買銀行的相關外匯理財產品，包括個人外匯實盤買賣業務交易、外
匯期權交易、遠期結售匯業務等；二是投資Ｂ股；三是投資ＱＤＩＩ產品。此次華夏銀行暫停個
人外匯買賣業務，屬於上述第一種。
　　據悉，目前工行、農行、中行、建行、中信、光大等銀行均未暫停個人外匯交易業務，只是
網點兌換外幣普遍需要預約。（ｗｌ）

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