【聚焦人幣】人行旗下媒體：調整個人外匯買賣業務並非不能換匯

《經濟通通訊社９日專訊》華夏銀行（滬：６０００１５）早前宣布暫停個人外匯買賣業務

，惟公告刊出後引發熱議，市場擔憂銀行亦將限制個人外匯兌換。華夏銀行之後曾發澄清公告，

稱暫停外匯買賣業務因需要升級優化技術系統，又強調個人外匯兌換並不受影響。人行旗下《經

濟日報》今日再撰文解釋，指個人外匯買賣不等於個人結售匯。

具體來看，個人外匯買賣業務是指個人客戶委托的以國際外匯市場行情為基礎，將一種可自

由兌換外匯兌換成另一種可自由兌換外匯的個人外匯業務，如美元兌換英鎊、美元兌換日元、日

元兌換英鎊、美元兌換歐元等。個人結售匯業務是指以人民幣購買外匯或以外匯兌換人民幣業務

。



＊四大行等均未暫停個人外匯交易業務＊



報道引述光大銀行分析師周茂華表示，銀行對相關業務的調整，相當於向投資者提示市場風

險，提醒其理性和謹慎操作，有助於降低市場非理性投機炒作行為。對於外匯投資，當前合法的

投資渠道主要有三類：一是購買銀行的相關外匯理財產品，包括個人外匯實盤買賣業務交易、外

匯期權交易、遠期結售匯業務等；二是投資Ｂ股；三是投資ＱＤＩＩ產品。此次華夏銀行暫停個

人外匯買賣業務，屬於上述第一種。

據悉，目前工行、農行、中行、建行、中信、光大等銀行均未暫停個人外匯交易業務，只是

網點兌換外幣普遍需要預約。（ｗｌ）

