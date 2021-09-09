【加碼調控】新規後首場集中供地土拍，福州兩地流拍青島底價賣地

《經濟通通訊社記者楊英傑９日報道》作為內地首個調整土地拍賣規則的集中供地城市，福

州第二輪土拍出讓１６幅土地，最終成交１４宗地塊２宗宅地流拍，成交總額７６﹒０７億元人

民幣，其中有１０宗地塊溢價率達到１５％上限，需要搖號決定競得者。另外，有４宗地塊在拍

賣前已被臨時取消出讓。

青島昨日（８日）首日進行第二次集中供地拍賣，３２宗地塊均以底價出讓，總金額約為

１４２﹒５５億元人幣，不過回顧青島第一次集中供地，６３宗地塊僅１宗地獲開發商搶地，其

他地塊均以底價成交，今輪土拍熱度未見明顯降溫或升溫。



＊首輪土拍成交價過高，有開發商決定退地＊



熱點城市集中供地是中國今年其中一項重要樓市調控措施，新規限制該等城市今年最多只能

發布３次住宅用地出讓公告，換言之一年只能進行３次土地拍賣。在新規落實初期，業界分析集

中供地使得競拍同地塊的房企數量減少，間接降低土拍的激烈程度，土地的溢價率將會得到控制

，但多地首輪土拍的激烈程度遠超想象，開發商以超高溢價率拿地，例如深圳首輪土拍溢價率高

達４５％，導致開發商利潤空間微薄，部分長三角城市出現土地流拍甚至是退地的現象。

上月起多個城市宣布推遲第二輪集中供地，據報國家自然資源部曾召開一場閉門會議，要求

各地修改土拍規則，限制單宗地溢價率不得超過１５％，且不允許地方政府提高起始價，保障開

發商有一定的利潤空間。（ｅｙ）

