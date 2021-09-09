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即市新聞

09/09/2021 15:46

騰訊《英雄聯盟手遊》延至國慶假後推出，未成年人黃金周打機夢碎

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地收緊未成年人打機之際，騰訊（００７００）宣布延遲推出
《英雄聯盟手遊》。該遊戲原計劃下周三（１５日）上市，目前則延遲至國慶假期後。《英雄聯
盟手遊》於今年２月獲得遊戲版號，是５對５玩家的多人在線戰術競技遊戲，玩法與《王者榮耀
》類似，市場憧憬成為新一隻電競大熱遊戲。
　　騰訊官方解釋，延後推遲遊戲是為了創造和保障更好的遊戲體驗，決定增加一輪代號為「金
克絲」的限量測試。公司又承諾，將額外為熱切等待的玩家增發豐厚的福利，並且其他相關活動
依舊會正常進行。
　　騰訊將新遊戲延至國慶假期後，可能另有一番「用心良苦」。根據國家新聞出版署下發８月
末下發通知，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日２０時至２１時向未
成年人提供１小時服務。按通知要求，未成年人本可於國慶黃金周（１０月１日－７日）期間每
天獲得一小時打機時間。
　　事實上，未成年人的打機熱情，在時間被嚴控後顯得更為炸裂。在新規生效後的第一個周末
，「餓」了一周的青少年周六（４日）晚同時湧入騰訊網遊《王者榮耀》，導致服務器崩潰，直
到９點（即未成年人可以登錄遊戲的最後時限）都無法沒進入遊戲。
　　騰訊、網易（０９９９９）等重點網路遊戲企業和遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台昨日（
８日）被中央宣傳部、國家新聞出版署、中央網信辦、文旅部等部門進行約談。騰訊回應指，將
從嚴落實未成年人防沉迷的相關規範和要求，強化內容安全與合規，堅持正確的價值導向，切實
保護未成年人身心健康和茁壯成長。（ｗｌ）

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