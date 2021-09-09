【數據解讀】統計局：８月核心ＣＰＩ同比漲１﹒２％價格平穩運行

《經濟通通訊社９日專訊》內地８月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒８％，增速

較上月回落０﹒２個百分點，亦低於市場預期的增１％，為今年３月以來低點。對此，國家統計

局城市司高級統計師董莉娟解讀指，８月各地區各部門持續做好保供穩價工作，消費市場供應總

體充足，價格平穩運行。

據測算，在８月份０﹒８％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒２個百分點，

比上月回落０﹒３個百分點；新漲價影響約為０﹒６個百分點，比上月擴大０﹒１個百分點。扣

除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲１﹒２％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點。



＊受疫情及天氣影響，鮮菜、雞蛋價格環比大漲逾８％＊



從環比看，ＣＰＩ上漲０﹒１％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點。其中，食品價格由上月

下降０﹒４％轉為上漲０﹒８％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１４個百分點。食品中，受多地散發疫

情、強降雨及高溫天氣影響，鮮菜和雞蛋價格分別上漲８﹒６％和８﹒４％，漲幅比上月分別擴

大７﹒３和７﹒４個百分點；豬肉供給持續增加，價格繼續下降１﹒４％，降幅比上月收窄

０﹒５個百分點；水產品大量上市，淡水魚和蝦蟹類價格分別下降３﹒３％和４﹒０％。

非食品價格由上月上漲０﹒５％轉為下降０﹒１％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０５個百分點。

非食品中，工業消費品價格由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒２％，主要是受國際原油價格下降

影響，汽油和柴油價格由漲轉降帶動；服務價格由上月上漲０﹒６％轉為持平，主要是受疫情影

響，飛機票、旅游和賓館住宿等出行類服務消費受到抑制，價格由漲轉降。



＊食品價格同比降幅擴大，汽柴油、機票等價漲幅回落＊



從同比看，ＣＰＩ上漲０﹒８％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點。其中，食品價格下降４

﹒１％，降幅比上月擴大０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒７７個百分點。食品中，豬肉

價格下降４４﹒９％，降幅比上月擴大１﹒４個百分點；淡水魚價格上漲２５﹒４％，漲幅回落

５﹒５個百分點；雞蛋和食用植物油價格分別上漲１５﹒９％和９﹒４％，漲幅均有回落。非食

品價格上漲１﹒９％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒５８個百分點。

非食品中，工業消費品價格上漲２﹒５％，漲幅回落０﹒３個百分點，其中汽油和柴油價格

分別上漲２２﹒７％和２５﹒２％，漲幅均有回落；服務價格上漲１﹒５％，漲幅回落０﹒１個

百分點，其中飛機票和賓館住宿價格分別上漲３１﹒６％和２﹒８％，漲幅均有回落。（ｗｌ）

