【數據解讀】統計局：煤炭等價格上漲影響工業品價格環同比漲幅擴

《經濟通通訊社９日專訊》內地８月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比漲９﹒５％，

增速較上月加快０﹒５個百分點，高於市場預期的增９％，為２００８年８月以來的十三年高。

對此，國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，８月份，受煤炭、化工和鋼材等產品價格上

漲影響，工業品價格環比和同比漲幅均有所擴大。

據測算，在８月份９﹒５％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為１﹒８個百分點，

比上月回落０﹒３個百分點；新漲價影響約為７﹒７個百分點，擴大０﹒８個百分點。



＊生產資料價格環比漲０﹒９％，生活資料價格持平＊



從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，生產資料價格上

漲０﹒９％，漲幅擴大０﹒３個百分點；生活資料價格持平。

從主要行業看，受需求旺盛疊加供應整體偏緊影響，煤炭開採和洗選業價格上漲６﹒５％；

前期原油、煤炭等價格上漲較多，推動國內中下游行業價格繼續上漲，其中化學原料和化學製品

製造業價格上漲１﹒９％，漲幅擴大１﹒１個百分點；受近期進口天然氣價格快速上漲帶動，國

內燃氣生產和供應業價格上漲１﹒７％，漲幅擴大１﹒５個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業

、有色金屬冶煉和壓延加工業價格均由降轉漲，分別上漲２﹒２％和１﹒４％。



＊煤炭、化學、黑金業價格上漲是ＰＰＩ同比漲幅擴大主因＊



從同比看，ＰＰＩ上漲９﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒５個百分點。其中，生產資料價格上

漲１２﹒７％，漲幅擴大０﹒７個百分點；生活資料價格上漲０﹒３％，漲幅與上月相同。

主要行業中，煤炭開採和洗選業、黑色金屬礦採選業、石油和天然氣開採業、石油煤炭及其

他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品

製造業、化學纖維製造業價格漲幅在２１﹒８％ ５７﹒１％之間，合計影響ＰＰＩ上漲約

７﹒９個百分點，超過總漲幅的八成。其中，煤炭開採和洗選業、化學原料和化學製品製造業、

黑色金屬冶煉和壓延加工業價格漲幅分別擴大１１﹒４、２﹒７和１﹒１個百分點，是同比漲幅

擴大的主要原因。（ｗｌ）

