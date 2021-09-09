【重拳監管】天津六部門約談滴滴等８家網約車平台

《經濟通通訊社９日專訊》天津市道路運輸局等六部門，對滴滴出行、Ｔ３出行、美團打車

、曹操專車、首汽約車、陽光出行、及時用車、高德打車等８家網約車平台公司進行聯合約談。

各管理部門針對當前天津市網約車平台公司存在的註冊把關不嚴、違規派單、打折促銷等問題，

提出具體要求。

一是立即停止招募不合規車輛和駕駛員，對無法提供許可證件的駕駛員和車輛不予註冊，立

即開展自查。

二是依據生產經營成本和市場供求狀況合理定價，主動向社會公布計價規則，保障消費者的

知情權和選擇權，不得擾亂正常的市場價格秩序。

三是應公示抽成比例，合理制定規則，保證駕駛員得到正常的休息和合理的收入。

四是加強駕駛員法律法規及安全教育，認真排查風險隱患，把安全工作抓實抓好，切實保障

乘客及駕駛員出行安全。

五是遵守國家網絡安全、個人訊息保護、數據安全等方面的法律法規。

六是加強守法經營意識教育，對網約車平台企業及駕駛員違規經營，行政管理部門將依法進

行處罰，直至「摘牌」停運。

七是各網約車平台企業要向行政監管部門上傳數據訊息，並確保數據訊息真實、準確、完整

。

各平台公司表示，將按照約談要求進行全面梳理，落實各管理部門要求，查找風險隱患，加

快合規化進程，共同為群眾出行創造良好環境。（ｃａ）

