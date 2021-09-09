  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2021 15:37

【重拳監管】天津六部門約談滴滴等８家網約車平台

　　《經濟通通訊社９日專訊》天津市道路運輸局等六部門，對滴滴出行、Ｔ３出行、美團打車
、曹操專車、首汽約車、陽光出行、及時用車、高德打車等８家網約車平台公司進行聯合約談。
各管理部門針對當前天津市網約車平台公司存在的註冊把關不嚴、違規派單、打折促銷等問題，
提出具體要求。
　　一是立即停止招募不合規車輛和駕駛員，對無法提供許可證件的駕駛員和車輛不予註冊，立
即開展自查。
　　二是依據生產經營成本和市場供求狀況合理定價，主動向社會公布計價規則，保障消費者的
知情權和選擇權，不得擾亂正常的市場價格秩序。
　　三是應公示抽成比例，合理制定規則，保證駕駛員得到正常的休息和合理的收入。
　　四是加強駕駛員法律法規及安全教育，認真排查風險隱患，把安全工作抓實抓好，切實保障
乘客及駕駛員出行安全。
　　五是遵守國家網絡安全、個人訊息保護、數據安全等方面的法律法規。
　　六是加強守法經營意識教育，對網約車平台企業及駕駛員違規經營，行政管理部門將依法進
行處罰，直至「摘牌」停運。
　　七是各網約車平台企業要向行政監管部門上傳數據訊息，並確保數據訊息真實、準確、完整

　　各平台公司表示，將按照約談要求進行全面梳理，落實各管理部門要求，查找風險隱患，加
快合規化進程，共同為群眾出行創造良好環境。（ｃａ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/09/2021
《盤後部署》北水入市見謹慎 恒指會否再試二萬五關看科技股表現
財經熱話09/09/2021
【無懼監管】騰訊急瀉仍獲近１１億北水淨被動掃貨　監管近尾聲？
財經熱話09/09/2021
傳停付銀行貸息穆迪惠譽降級　恒大系全線急跌
FOCUS09/09/2021
【FOCUS】CPI低惟魔鬼在細節　PPI加速拋儲再出山
中國故事09/09/2021
《京城近觀》北京環球度假區來了
財經熱話09/09/2021
【重拳監管】中宣部等多部門約談網遊企業　騰訊網易股價急挫　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

【etnet Bonus 賞你】新都會廣場喵喵遊園會 主子慶「臀」圓中秋禮盒

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金