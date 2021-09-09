【ＦＯＣＵＳ】ＣＰＩ低惟魔鬼在細節，ＰＰＩ加速拋儲再出山

【ＦＯＣＵＳ】９﹒５％！中國８月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）按年漲幅連續第二個月

高出預期，且進一步逼近２００８年雷曼爆煲前１０﹒１％的歷史紀錄。就在數據周四（９日）

朝早揭盅之前，鄭商所動力煤主力合約價格一度突破千元關口。眼見中國一方面尋求從蒙古進口

更多煤炭，另一方面本月將出售１５萬噸國家儲備金屬，大宗商品漲勢何時能遏？



＊蛋魚蔬菜機票，貴就一個字＊



國家統計局公布，８月份，居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年漲０﹒８％（預期：１％），

連續第三個月回落， 但餐桌上的雞蛋、淡水魚，出行所涉的汽油、機票，按年漲幅仍分別高企

約１６％、２５％、２３％、３２％，菜價按月升幅更近一成（８﹒６％）。

通脹焦點仍在上游的ＰＰＩ，一反「出廠價格基本保持穩定」的市場預期，按年漲幅加速至

９﹒５％（預期；９％），為僅次於雷曼爆煲前２００８年７月１０％、８月１０﹒１％的有記

錄以來第三高。

誰是始作俑者？當推煤炭開採和洗選業、黑色金屬礦採選業、石油和天然氣開採業，三大行

業出廠價格按年分別飆升約５７％、４６％、４１％，背後實則是煤炭、鋼鐵、石油、天然氣價

格居高不下。



＊三個月投放銅鋁鋅４２萬噸＊



因應此，商務部周二（７日）即跟蒙古商討增加煉焦煤進口，不過，以上半年進口蒙煤約

８６６萬噸計，要填補去年同期澳洲煤炭逾５５００萬噸的進口缺口（因去年底的澳煤禁令，上

半年進口澳煤為零），仍任重道遠。而位列中國第一大煤炭進口國的印尼，本周就宣布將９月煤

炭基準價按月調高近１５％。

此外，國家物資儲備局本月將實施今年第三批拋儲計劃，包括３萬噸銅、７萬噸鋁、５萬噸

鋅，以保供穩價。計入７月出售的兩批分別１０萬噸、１７萬噸銅、鋁、鋅，意味短短三個月內

投放國家儲備金屬總量達４２萬噸。

拋售儲備、調控樓市、整頓平台……北京種種動作殊途同歸指向防止美國祭出Ｔａｐｅｒ（

縮減購債）引發的流動性緊縮甚至資產泡沫破裂。以聯儲最新褐皮書展現「通脹持續高企

（ｓｔｅａｄｙ ａｔ ａｎ ｅｌｅｖａｔｅｄ ｐａｃｅ）」、「短缺無處不在

（ｐｅｒｖａｓｉｖｅ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｓｈｏｒｔａｇｅｓ）」的景象看，聯儲的鷹派之

聲更像是紅臉白臉橋段，今年餘下日子，通脹恐繼續飛。

