【譚新強專訪】看好共同富裕，惟須防四重封閉下「大掃除」副作用

《經濟通通訊社記者俞瑾１０日報道》中國ＧＤＰ去年「逆疫」突破百萬億元（人民幣．下

同），被稱為百年來最貼近美國的挑戰者；惟另一邊廂，總理李克強示警，６億人月收入僅千元

。進入２０２１年下半年，「共同富裕」四個字忽如「雄雞一聲天下白」，巨企、富豪、明星、

飯圈如履薄冰，更推升資本市場波幅至１６個月以來最高。

對此，中環資產投資行政總裁譚新強對《經濟通通訊社》表示，有信心該目標能夠成功，而

以中國目前的發展階段看，無論政策如何，都會有資金青睞。不過他提醒，行事宜小心為上，特

別是在新冠大流行造成的四重封閉下做「大掃除」，應慎防副作用過大。



＊巨企捐款短期有效，籲推全面房產稅遺產稅＊



他指，中央提出「共同富裕」的背景，是近年見證包括香港在內由貧富懸殊引發的衝突甚至

暴亂，深知須嚴防國內基尼指數進一步飛升。此目標值得尊重，且從中國過去數年「脫貧攻堅戰

」取得全面勝利的經驗看，有信心同樣能夠成功。

對於近期以ＡＴＭ（阿里、騰訊、美團）為首的巨企爭相「先捐為敬」，他認為短期對促進

社會平等有幫助，但中長期應仰賴制度化。具體而言，應改良稅務，例如開徵全面房產稅，慨嘆

「十幾年不知等咩」，同時開徵遺產稅、推行進階式的公司稅等。

對於中國自４０年前鄧小平「讓一部分人先富起來」到最新「深刻變革」，引發資本市場巨

震，甚至大鱷索羅斯指摘貝萊德投資中國是「悲劇性的錯誤」，他似不以為然，稱以中國目前的

發展階段，包括教育水平、中產規模，無論政策如何混亂或不穩定，都會有資金青睞，且能取得

中小型的成功。



＊４０年成功基石有二，棄舊立新需深刻理論＊



不過他提醒，「共同富裕」是好的目標，但推動時宜小心為上。他強調，中國過去４０年的

成功基石有二：一是和平崛起受人仰慕，避過戰爭；二是放棄意識形態之爭，有一套「摸著石頭

過河」」「白貓黑貓，捉住老鼠就是好貓」等的務實智慧。

但時至今日，中國應有一套更深的理論，而不是在新冠大流行造成邊境國門封閉、資訊傳播

封閉、資本流動封閉、頭腦思想封閉的四重封閉下，突然閉門做「大掃除」，全面改革內部經濟

；又或者因為反感美國無底線量化寬鬆、資本為王，而急切想探索一種新模式，殊不知棄舊易、

立新難。

譚新強強調，目標崇高固然重要，但應慎防短時間太多大動作引致的副作用，尤其是當美國

已經對中國做好戰爭準備。美國固然其心可誅，但中國也應思考怎樣令情勢降溫，避免走向第三

次世界大戰邊緣。而核心即是建立話語權，講好自己的故事，此也意味著在數據時代，發展硬核

科技，不等同放棄互聯網平台。

