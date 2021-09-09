【阿富汗局勢】王毅：美國及其盟友須深刻汲取教訓，承擔應盡責任

《經濟通通訊社９日專訊》巴基斯坦與阿富汗周邊國家外長舉行網上會議，討論阿富汗局勢

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國務委員兼外長王毅出席會議，他稱，阿富汗局勢變化給國際和地區反恐形勢帶來複雜影響

，一些在阿富汗的國際恐怖分子正在策劃向鄰國流竄滲透；各方要加強邊境管控合作，及時抓捕

消滅自阿富汗潛入的恐怖分子，確保地區安全穩定。要敦促塔利班堅決同所有極端恐怖勢力徹底

切割，並採取有效措施予以約束打擊。中方願同各方採取聯合行動，打擊跨國毒品犯罪。

他又指，美國及其盟友是阿富汗問題的始作俑者，其比任何國家都更有義務向阿富汗人民提

供經濟、民生和人道主義援助，在尊重阿富汗主權獨立的前提下，幫助阿富汗實現維穩防亂，走

向良性發展。

王毅表示，阿富汗仍面臨人道、民生及新冠疫情等嚴峻挑戰，一些國際勢力還可能借助政治

、經濟和金融手段，給阿富汗製造新的難題。現在應該抓住阿富汗局勢由亂及治的關鍵窗口期，

加強溝通協調，着眼共同關切，在尊重阿富汗主權獨立和領土完整的基礎上，對形勢發展變化施

加正面和積極的影響。

巴基斯坦外長提出，邀請阿富汗加入地區國家論壇，幫助避免發生人道主義和經濟危機，實

現阿富汗持久和平與穩定的共同目標。

伊朗、塔吉克、土庫曼和烏茲別克外長都有出席會議。（ｃａ）

