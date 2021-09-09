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即市新聞

09/09/2021 09:31

【重拳監管】交通運輸部：嚴查網約車平台低價傾銷、大數據殺熟

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國交通運輸部印發文件，加快推進網約車合規化，促進網約車
行業規範健康持續發展。指導督促網約車平台公司科學制定平台派單規則，規範定價行為，完善
利益分配機制，降低過高的抽成比例，保障駕駛員獲得合理勞動報酬和休息時間。
　　《關於維護公平競爭市場秩序加快推進網約車合規化的通知》稱，要配合相關部門加大雙隨
機檢查工作力度，依法嚴厲查處低價傾銷、大數據殺熟、誘導欺詐等違法違規行為，推動形成統
一開放、競爭有序的市場體系。
　　《通知》稱，近期部分網約車平台公司招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛「帶車加盟」
，開展非法營運，嚴重擾亂公平競爭的市場秩序，影響行業安全穩定。

＊嚴查低價傾銷、大數據殺熟＊

　　《通知》明確，網約車平台公司即日起不得新接入不合規車輛和駕駛員，並加快清退不合規
的駕駛員和車輛；綜合運用線上線下等各種手段，加大對網約車非法營運的打擊力度，持續保持
高壓態勢。各地交通運輸主管部門要督促網約車平台公司依法依規開展經營，加快網約車合規化
進程。
　　同時，加強對網約車平台公司的事前事中事後全鏈條全領域監管，提高監管效能。要配合相
關部門加大雙隨機檢查工作力度，依法嚴厲查處低價傾銷、大數據殺熟、誘導欺詐等違法違規行
為，推動形成統一開放、競爭有序的市場體系，切實維護公平競爭的市場秩序。
　　《通知》又指，各地交通運輸主管部門要積極會同有關部門指導督促網約車平台公司依法合
規用工，科學制定平台派單規則，規範定價行為，完善利益分配機制，降低過高的抽成比例，保
障駕駛員獲得合理勞動報酬和休息時間。（ｃａ）

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