【新冠肺炎】梁子超：兩地通關需研究互通消息機制，加快追蹤

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥表示，香港要與內地通關，必須先經過兩地專

家對接，共同商討通關條件。呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目表示，在疫苗未能阻止

Ｄｅｌｔａ變種病毒傳播的情況下，香港要令內地覺得，在外防輸入措施方面沒有漏洞。

梁子超表示，在商討通關時，兩地需要研究一旦社區出現感染個案，需要採取甚麼措施防止

個案會輸出到對方的地區，以及針對已過境人士的曝露史，有何機制可以互通消息，令到追蹤可

以更快和更有效，同時亦可避免一旦出現個案，令相關措施又需要叫停。



＊不接納深喉唾液為強檢樣本增社區傳播風險＊



政府宣布逐步取消接納深喉唾液為強制檢測樣本，梁子超認為，專人採樣較穩妥，但如果強

檢人士積極配合，深喉唾液檢測效果仍是非常好。他指出，機場及檢疫酒店職員等需要定期強檢

的人士，屬於極高風險群組，如果要他們經常到檢測中心排隊檢測，將增加他們在社區的流動，

提高交叉感染風險。

梁子超又指，要進一步提高本港新冠疫苗接種率，需要由填補長者及長期病患者接種率低的

缺口入手，現時本港６０歲以上人士只有約４成多已打針，７０歲以上人士更加只有不足３成人

已接種。他說，除了一些特殊例子，例如急性病發作等，其他所有長者及長期病患者應該盡快接

種。（ｈｙ）

