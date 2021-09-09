《本港樓市》市建局：恒地以８１﹒８９億元中標土瓜灣庇利街項目

《經濟通通訊社９日專訊》市建局公布，經過公開招標競投後，決定與恆地（０００１２）

的全資附屬公司永利星發展有限公司，合作發展土瓜灣庇利街╱榮光街發展項目。該公司以投標

金額８１﹒８９億元投得是次項目的合作發展合約。

土瓜灣庇利街╱榮光街項目共接獲６份標書。項目於２０１６年３月展開，地盤面積

７４０６平方米。項目完成後，預計可提供上限為６６６５４平方米的總樓面面積。（ｓｌ）

