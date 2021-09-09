《國企紅籌》海通（６８３７）涉嫌違法違規遭調查，目前經營正常

《經濟通通訊社９日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布，於本月７
日簽收中國證監會《立案通知書 》和《調查通知書》。因該集團在開展西南藥業（現奧瑞德光
電）財務顧問業務的持續督導工作期間，未勤勉盡責，涉嫌違法違規，根據內地證券法等法律法
規，中國證監會決定對該集團進行立案並調查相關情況。
該集團指，將全面配合中國證監會的相關工作，目前經營情況正常。（ｗｈ）
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