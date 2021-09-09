【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒４億人幣，買騰訊沽小米

《經濟通通訊社９日專訊》恆指高開４２點，報２６３９６點。最高升２０６點報

２６５６０點，最低跌１８８點報２６１６４點。恆指收報２６３２０點，跌３２點或

０﹒１２％。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒４億元人民幣，減少５７﹒２％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、華潤電力（００８３６）、東岳集團（００１８９）；淨賣

出最多的依次是小米集團（０１８１０）、比亞迪股份（０１２１１）、安踏體育

（０２０２０）。

主板成交１５２１﹒９６億元增加５﹒１％。其中港股通成交３４７﹒６億元，佔總成交

２２﹒８％。



＊騰訊受惠旗下獲工信部發認證＊



工信部辦公廳發布車聯網身份認證和安全信任試點項目名單，獲批項目共６１個，當中包括

騰訊旗下部門有份開發的４個項目。騰訊股價升１﹒７５％報５２４﹒５元，北水淨買入

１１﹒９億元。華潤電力升２﹒２２％報２０﹒７元，北水淨買入２﹒７億元。東岳集團跌

４﹒２１％報２５﹒０５元，北水淨買入１﹒５億元。小米集團跌２％報２４﹒５元，北水淨賣

出３﹒４億元。比亞迪股份跌０﹒４４％報２６９﹒６元，北水淨賣出２﹒３億元。安踏體育升

３﹒８２％報１６５﹒９元，北水淨賣出１﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １１﹒８８

華潤電力 （００８３６） ２﹒６８

東岳集團 （００１８９） １﹒４６

思摩爾國際 （０６９６９） １﹒４２

美團 （０３６９０） １﹒３７



淨沽出最多港股：

小米集團 （０１８１０） －３﹒３６

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒２５

安踏體育 （０２０２０） －１﹒６６

長城汽車 （０２３３３） －１﹒６４

吉利汽車 （００１７５） －１﹒５５

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