《日入而息》傳中國將暫停新網遊審批；「跨境理財通」明公布

《今天重點》﹡金管局明天下午４時舉行跨境理財通新聞發布會；基金公會表示市場需求殷

切，業界與監管機構已準備就緒

﹡南華早報：中國將暫停新網遊審批

﹡騰訊《英雄聯盟手遊》延至國慶假後推出，未成年人黃金周打機夢碎；傳騰

訊領投卓正醫療６０００萬美元Ｅ輪融資，簽排他性協議踢走阿里

﹡新地（０００１６）全年多賺１３﹒５％至２６６﹒８６億元，末期息

３﹒７元；全年基礎溢利按年升１﹒７％，物業銷售溢利增１４％

﹡市建局：恆地（０００１２）以８１﹒８９億元中標土瓜灣庇利街項目

﹡聶德權稱本港已接種７９７萬劑疫苗；２１間社區接種中心運作延長至今年

底

﹡內地８月ＣＰＩ同比增速降至０﹒８％，低於預期；內地８月ＰＰＩ同比增

９﹒５％高於預期，創十三年高



《即日市況》﹡恆指低收６０４點報２５７１６，科指跌３１０點報６５６０



《深滬股市》﹡滬指倒升０﹒５％近三千七，商品價格高企鋼煤股領漲



《美元匯價》﹡美匯９３關口有阻力，關注歐央行議息；歐元最新報１﹒１８２８╱３０，

日圓最新報１０９﹒９３╱９５



《公司業績》﹡新地（０００１６）全年多賺１３﹒５％至２６６﹒８６億元，末期息

３﹒７元；全年基礎溢利按年升１﹒７％，物業銷售溢利增１４％

﹡威鋮國際（０１００２）料年度虧損按年減少約７０％



《公司資訊》﹡新地（０００１６）對香港前景充滿信心，十四五規劃支持港提升國際金融

中心地位

﹡永明金融表示無特別統計強積金離港個案，因國際城市資產頻常往來；調查

顯示近七成受訪斜棟族無清晰退休計劃

﹡傳零氪科技暫停美ＩＰＯ後，考慮在港上市

﹡匯聚科技（０１７２９）正考慮分拆惠州匯聚獨立上市

﹡百度（０９８８８）成立智能科技公司，經營範圍含智能機器人研發

﹡亞盛醫藥（０６８５５）公布抑制劑聯合治療耐藥非小細胞肺癌數據

﹡金沙中國（０１９２８）擬發行優先票據，贖回２０２３年到期票據

﹡美團（０３６９０）在上海等地試點數字人幣免費踩單車

﹡叙福樓（０１９７８）７月銷售回復至疫情前水平，計劃下半年增加６間店

﹡普匯中金（００９９７）附屬訂擔保協議，獲擔保費２萬元人民幣

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）１２８﹒５５萬股

﹡遠東發展（０００３５）與Ｃ＆Ｒ簽獨家協議，發展英國住宅項目

﹡港龍中國地產（０６９６８）８月合同銷售金額按年升６％至２８億元人幣



《國企紅籌》﹡招商局中國基金（００１３３）已完成芯翼信息科技３５００萬元人民幣Ｂ

輪增資



《神州民企》﹡阜博（０３７８８）全資附屬Ｖｏｂｉｌｅ委任總裁

﹡基石藥業（０２６１６）非小細胞肺癌抑制劑中國患者研究具療效

﹡傳恆大（０３３３３）副主席夏海鈞已到港，或處理債務委員會事宜；恆大

據報獲監管部門同意與金融機構重新協商還款安排

﹡騰訊（００７００）申請註冊元宇宙相關商標「王者元宇宙」等；「共同富

裕專項計劃」５００億元資金首期開始落地；騰訊《英雄聯盟手遊》延至國

慶假後推出，未成年人黃金周打機夢碎；傳騰訊領投卓正醫療６０００萬美

元Ｅ輪融資，簽排他性協議踢走阿里

﹡比亞迪（０１２１１）在深圳成立新公司，經營範圍含新材料技術研發

﹡正通汽車（０１７２８）王明成接任主席，李著波任副總裁

﹡舜宇光學（０２３８２）８月手機鏡頭出貨量按年減少２３％



《中國要聞》﹡內地８月ＣＰＩ同比增速降至０﹒８％，低於預期

﹡內地８月ＰＰＩ同比增９﹒５％高於預期，創十三年高

﹡統計局表示８月核心ＣＰＩ同比漲１﹒２％價格平穩運行；煤炭等價格上漲

影響工業品價格環同比漲幅擴

﹡《國家人權行動計劃》發布，將人權教育納入國民教育

﹡王岐山將出席中國 東盟博覽會、投資峰會開幕式活動

﹡胡春華稱中國將實施更大範圍、更深層次對外開放

﹡烏拉圭稱正推進與中國自貿談判，促進牛肉等產品出口

﹡商務部表示調動中小微企業充分參與跨境電商，擴大就業；著力推動中國數

字貿易加快發展

﹡貴州國資委退出茅台集團股東，後者變為國有控股公司

﹡銀保監調遣地方局交叉檢查光大信託及五礦信託

﹡官方關注量化交易後，據報多家基金暫停發行量化產品

﹡上海「十四五」期間將培育五千家「專精特新」企業

﹡上海力爭到２０２５年將三大先導產業規模倍增

﹡上海長寧區法院表示百度搜索詞負面壓制行為具有違法性

﹡上海將盡快發布支持燃料電池汽車產業發展若干政策

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠；人行旗下媒體：調整個人

外匯買賣業務並非不能換匯

﹡９月首周商品房成交同比縮１４％，料下半年樓市更靜

﹡江陰惠州等地實施限跌令，專家稱反映三四線城市困境

﹡新規後首場集中供地土拍，福州兩地流拍青島底價賣地

﹡ＩＩＦ表示８月新興市場股債出現資金外流，惟中國仍吸百億美元

﹡國開行副行長何興祥涉嫌嚴重違紀違法接受調查

﹡「限跌令」出台，株洲住建局約談多家房企

﹡李克強稱加速核准並盡快實施ＲＣＥＰ，推進互聯互通

﹡東亞合作經貿部長會議下周舉行，商務部部長視頻出席

﹡胡春華稱引導外資更多投向先進製造業、現代服務業



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１７３０４點



《其他消息》﹡岑敖暉被加控藐視法庭罪，涉發布周梓樂逝世貼文

﹡六四集結案，何俊仁何秀蘭梁國雄等１２人認罪

﹡支聯會拒交資料，警方國安處派員到六四紀念館搜證；消息指支聯會常委徐

漢光被捕

﹡消息指「跨境理財通」明日舉行啟動儀式

﹡基金公會表示市場需求殷切，業界與監管機構已準備就緒

﹡鄧炳強稱保安局為周日選委會選舉全力護航

﹡羅健熙稱若黨員不理大會決定參選，正研究處理方法

﹡駐港公署表示拘支聯會成員體現違法必究，促英政客停止抹黑

﹡６１２基金將退回近日捐款，對工作被官員曲解感遺憾

﹡六四集結案何俊仁等人認罪，法官押後至下周三判刑

﹡本港中小企８月收益動向指數升至４９，零售業批發業向好

﹡彭博表示香港經濟增速將自２００８年來首度趕上新加坡

﹡ＴＨＥ ＨＯＬＢＯＲＮ首推８８伙，入場費５９６萬

﹡紅磡新盤曼翹首推５０伙，折實售價３３１﹒８萬元起

﹡深股通額度全日用２４億元；滬股通額度全日用４３億元，陸股通淨流入

２６億元

﹡１６９名運動員代表香港出戰全運會

﹡來港易下周三推出，金巴珠海往香港班次增至每日１０班

﹡賀一誠稱青茂口岸開通對對一國兩制下區域合作具重要意義

﹡澳門電子消費計劃反應理想，並帶動電子支付普及

﹡研究指比較友邦、保誠、宏利旗下投連險收費相差高達六成

﹡港鐵九龍站至奧運站鐵路設施輕微沉降，保護區內相關工程暫停



《大灣區》﹡李家超稱香港各界積極準備，迎接前海方案帶來的新機遇

﹡國新辦下午舉行橫琴、前海開發建設發布會

﹡發改委表示橫琴、前海建設是深入實施大灣區規劃重大舉措；前海擴區大增

產業發展用地，更好發揮香港優勢；橫琴發展新興產業絕非來者不拒

﹡前海方案聚焦擴區、改革開放，部署３方面任務

﹡人行潘功勝稱跨境理財通、債券南向通近日將正式啓動；跨境人民幣業務創

新試點將在前海先行先試

﹡張永春稱橫澳合作多元發展，便利澳門未來四大發展方向



《重拳監管》﹡中消協表示視頻平台的自動續費、「超前點播」不合理

﹡天津六部門約談滴滴等８家網約車平台

﹡交通運輸部表示嚴查網約車平台低價傾銷、大數據殺熟

﹡南華早報表示中國將暫停新網遊的審批

﹡富達投資再下調螞蟻估值，較ＩＰＯ叫停前大跌６７％

﹡網信辦嚴懲財經「黑嘴」，近３０００個自媒體帳號被處置



《新冠肺炎》﹡本港多２宗輸入確診，男患者在港居住工作地點須強檢

﹡聶德權稱本港已接種７９７萬劑疫苗；２１間社區接種中心運作延長至今年

底

﹡台灣新增４宗本土確診，當局稱不需要升三級警戒

﹡梁子超稱兩地通關需研究互通消息機制，加快追蹤

﹡消息指部分疫苗接種中心將再延長運作

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