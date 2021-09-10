《油金掠影》３０年期美債利率下降，油價向跌，金價走高

《經濟通通訊社１０日專訊》周四油價走勢反覆，盤初油價跌逾１元（美元﹒下同），據報

一艘船被困蘇彝士運河，後來重新浮起未造成延誤，油價回漲。惟美國午後公布標售的２４０億

元３０年期國債，得標利率低至１﹒９１％；再加上中國宣布以輪換方式，分期分批組織投放國

家儲備原油；油價受壓。最終布蘭特期油收跌１﹒１５元或１﹒６％，報每桶７１﹒４５元。紐

約期油收跌１﹒１６元或１﹒７％，報每桶６８﹒１４元。兩大合約創兩周以來最低。

美國３０年期國債得標利率下降，反映對國債強勁需求，投資者或拋售石油和股票等風險較

高資產。

美國能源信息署公布，美國上周原油庫存下降１５０萬桶，少於預期。汽油庫存減少７２０

萬桶，遠超預期。



＊美元走低提振金價，鈀金曾跌至逾年新低＊



周四美元稍為向下利好金價，惟歐洲央行宣布減慢買債步伐，升幅受限。現貨金升２０﹒５

％報每盎司１７９７﹒４１元，紐約期金升０﹒４％報每盎司１８００元。

上周美國首次申領失業救濟人數少３﹒５萬人至３１萬人，為２０２０年３月中以來最低。

其餘貴金屬方面，白銀漲０﹒６％報每盎司２４﹒０９元；鉑金跌０﹒１％報每盎司９７８

﹒９３元；鈀金挫３﹒２％報每盎司２１８０﹒２７元，盤中低見２１４３﹒６９元逾年低位。

（ｈｃ）

