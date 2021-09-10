《新股掛牌》海倫司首掛開報２３﹒０５元，較招股價高近１７％

《經濟通通訊社１０日專訊》海倫司（０９８６９）今日首掛，開報２３﹒０５元，較招股

價１９﹒７７元高出１６﹒５９％，以每手５００股計，不計手續費，每手賺１６４０元。

該股公開發售獲超額認購２９﹒８倍，一手中籤率６０％。（ｅｄ）

