《新股掛牌》海倫司首掛開報２３﹒０５元，較招股價高近１７％

《經濟通通訊社１０日專訊》海倫司（０９８６９）今日首掛，開報２３﹒０５元，較招股
價１９﹒７７元高出１６﹒５９％，以每手５００股計，不計手續費，每手賺１６４０元。
該股公開發售獲超額認購２９﹒８倍，一手中籤率６０％。（ｅｄ）
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