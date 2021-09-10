南早改稱中國政府放慢新網游審批，科技股反彈，港股重上二萬六

《經濟通通訊社１０日專訊》據《南華早報》昨日引述知情人士指，中國將暫停新網遊的審

批，目前不清楚暫停將持續多長時間，而內地首要任務是「減少新遊戲的數量」。其後改稱中國

政府只是放慢新網游審批。隔晚科技股ＡＤＲ較港股折合價格高水，今日港股由科技股領軍反彈

，恆指開報２５８７０，升１５４點，現重返二萬六關口以上，報２６０４８點，升３３２點或

１﹒２９％，主板成交２７０﹒８４億元。國指報９３３２，升１４９點或升１﹒６３％。科指

報６７２１，升１６１點或升２﹒４５％。

上證綜合指數報３７１０，升１７點或升０﹒４６％，成交１３９２﹒０３億元人民幣。深

證成份指數報１４７０１，升２點或升０﹒０２％，成交１４４７﹒８６億元人民幣。

美團（０３６９０）漲５﹒３９％，報２６２元為表現最佳科指及恆指成份股；騰訊（００

７００）升２﹒９２％，報４９４元；阿里巴巴（０９９８８）升２﹒８６％，報１６５﹒６元

。



表列十大升跌幅恆指成份股表現：

股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２６２﹒００元 升５﹒３９％

海底撈 （０６８６２） ３２﹒２５元 升４﹒０３％

阿里健康（００２４１） １３﹒０４元 升３﹒００％

騰訊 （００７００） ４９４﹒００元 升２﹒９２％

阿里巴巴（０９９８８） １６５﹒６０元 升２﹒８６％



金沙 （０１９２８） ２６﹒１５元 跌１﹒８８％

九置 （０１９９７） ４０﹒９５元 跌１﹒６８％

比亞迪 （０１２１１） ２５９﹒６０元 跌１﹒０７％

銀娛 （０００２７） ５２﹒７５元 跌０﹒９４％

舜宇 （０２３８２） ２３１﹒４０元 跌０﹒６９％

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表列十大升跌幅科指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２６２﹒００元 升５﹒３９％

京東集團（０９６１８） ３１９﹒４０元 升４﹒６５％

快手 （０１０２４） ９６﹒５５元 升４﹒４９％

百度 （０９８８８） １６１﹒４０元 升３﹒４６％

金軟 （０３８８８） ３１﹒７５元 升３﹒０８％



阿里健康（００２４１） １３﹒０４元 升３﹒００％

騰訊 （００７００） ４９４﹒００元 升２﹒９２％

阿里巴巴（０９９８８） １６５﹒６０元 升２﹒８６％

萬國數據（０９６９８） ６２﹒４５元 升２﹒８０％

微盟 （０２０１３） １２﹒７２元 升２﹒７５％

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（ｎｓ）

