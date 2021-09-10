【跨境理財通】啟動前夕招行漲３％跑出，究竟邊隻銀行股最受惠？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１０日報道》「跨境理財通」（下稱：理財通）即將啟動，是繼

滬港通、深港通和債券通之後，再推出中、港金融市場互聯互通的機制。雖然政策落實細節仍有

待公布，但一眾中資銀行股先興奮！招商銀行（０３９６８）半日急漲逾３％，中國銀行（０３

９８８）更創超過兩個月新高！專家認為，理財通有利擴闊中港兩地投資渠道，利好內銀股前景

，建議吼實兩隻內銀股！



＊招行漲３％跑出，中行創兩個月高＊



理財通啟動儀式據報於今日下午二時半在政府總部舉行，屆時粵澳兩地會有理財通啟動儀式

。金管局則於下午四時舉行新聞發布會，闡述理財通實施細則。理財通正式實施日期仍有待內地

監管機構發布修訂後的業務試點細則，料在公布３０日後生效。

市場憧憬理財通開通有助促進內銀跨境業務的發展。內銀股半日齊齊炒起，當中招商銀行跑

出，升幅超過３﹒３％，報６８﹒７５元，四大內銀升幅均有１％；中銀香港

（０２３８８）則升１﹒８％。

人民銀行廣州分行早於５月發布《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（徵求意

見稿）》，南、北向通額度規模暫定１５００億元人民幣，個人額度１００萬元人民幣。開戶方

面，「南向通」投資者毋須來港，只需在內地銀行開立滙款和投資賬戶；至於「北向通」，市場

最初預期香港投資者仍需親身前往內地開立投資戶口，但由於目前仍未全面恢復通關，港人難以

親赴內地開戶，故市場關注「北向通」會否容許投資者在香港銀行開戶。

至於投資產品，計劃實施初期涵蓋中低風險、非複雜性理財產品。例如「南向通」投資者可

投資外幣存款、基金等；「北向通」投資者則可投資一至三級風險的非保本淨值化理財產品及公

募基金。



＊潘鐵珊：料市場反映理想，內銀首選中行、招行＊



究竟理財通開通對香港金融市場有多大正面作用？香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在

《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上指出，內地以往缺乏海外

投資產品的選擇，新制度有助擴闊中港兩地的投資渠道，料內地投資者對香港北上的投資產品甚

感興趣，相信理財通推出後市場反映理想。

潘鐵珊看好跨境業務成熟的銀行，料可成為理財通的主要受惠股，包括招商銀行及中國銀行

。他解釋，招行屬早期開拓跨境個人業務的銀行，招商一卡通便是好例子。該行跨境業務成熟，

料能搶到理財通的「頭淡湯」。至於中國銀行和中銀香港在內地和香港的業務規模龐大，兩者具

協同效應，跨境業務同樣領先同業。

個股部署上，潘鐵珊認為，由於招行正處於強勢，加上理財通推出的利好因素，股價短期大

幅回調機會不大。散戶可留意，若股價失守１０及２０天線（約６６元），可趁機分注吸納。另

外，他指，中行估值低，預期周息率高達９厘，同業之中絕無僅有，且業務穩固，建議趁近期大

市波動，不妨吸納中行作防守股，既可收息，又可捕捉理財通的炒作概念！

