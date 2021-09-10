《盤後部署》港股造好科技股受捧，恒指關鍵在於能否突破五十天線

《經濟通通訊社１０日專訊》雖然美股繼續走低，而道指與標指數錄得四連跌，當今日亞洲

股市走勢強勁，早前南華早報指內地將暫停審理網絡遊戲，隨後又改口指放緩審理，消息令港股

表現高開高走；隨後中國國家主席習近平與美國總統拜登進行通話，是今年２月以來首次，雙方

進行廣泛戰略性討論。早段港股曾升４７８點高見２６１９４點重返二萬六，科技股走勢向好，

美團（０３６９０）、阿里（０９９８８）升約４％帶動大市氣氛，加上友邦（０１２９９）、

騰訊（００７００）走勢向好，最終大市企穩二萬六，並以全日最高位收市，收報２６２０５，

升４８９點或升１﹒９１％，主板成交１４９８﹒３３億元。國企指數報９３８６，升２０３點

或升２﹒２１％。恆生科技指數報６７４８，升１８７點或升２﹒８７％。

內地股市輕微高收，上證綜合指數報３７０３，升９點或升０﹒２７％，成交

７５９０﹒８５億元人民幣。深證成份指數報１４７７１，升７３點或升０﹒５０％，成交

７８４８﹒５４億元人民幣。



＊恆指高收十天線上，科技股短炒可考慮＊



近期科技股走勢波動，惟港股目前企穩十天線（２５９１０點），即二萬六關口，相信短期

內仍有支持，科技股近期略有追捧，雖然前後兩日受到消息影響，騰訊（００７００）再失守

５００元關口，但可能是投資買入機會，畢竟大市要飆升要靠騰訊發力。

整體股市方面，相信恆指在十天線有一定支持力，但牛熊分界線的２５０線（２７３２７點

）要再上就有一定難度，因過往「金九銀十」的效應未有發揮，特別是內房股仍受恆大

（０３３３３）拖累，相信難有好作為，建議投資者仍以短線炒上落區間為主，可以十天線及五

十天線（２６５６８）作為參考的底和頂，如突破的話則可繼續看好。（ｕｌ）

