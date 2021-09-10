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即市新聞

10/09/2021 12:45

《午市前瞻》恒指重上２６０００，專家指科技股波動不宜投資

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恆生指數半日收市報２６１３９，升４２３點或１﹒６５％，
主板成交８９６﹒６２億元。恆生中國企業指數報９３７０，升１８６點或２﹒０３％。恆生科
技指數報６７２８，升１６８點或２﹒５６％。

＊連敬涵：媒體誤報遊戲審批原因不得而知，科技股不宜長揸＊

　　恆指經歷上日跌市後，今日重上２６０００點心理關口，收復１０天線及２０天線。勤豐證
券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，大市今早反彈回穩，主要由於內地遊戲
審批方面，有關媒體更正報道應為「減慢審批」而非「暫停審批」，令遊戲及科技類股份回升。
另外，內媒亦報道國家主席習近平就中美關係與美國總統拜登通電話，消息利好投資氣氛。連敬
涵指，若今日恆指能穩守於２６０００之上，下周可挑戰５０天線約２６５００水平。
　　至於相關媒體為何會出現誤報情況，連敬涵指有可能真的是媒體誤報，但亦有可能是當局觀
乎市場反應較大而調整說法，真正原因不得而知，但已令市況震盪。因此，連敬涵認為科技股即
使有升勢亦不宜長線投資，因為經常受政策影響波動，只可作短線投機。
　　航空股近期造好，連敬涵指內地疫情改善，加上受未來１０月節慶假期所帶動。連敬涵指南
方航空（０１０５５）已升近２５０天阻力位，東方航空（００６７０）則可於３﹒２元買入，
目標上看３﹒４元阻力位。（ｈｃ）

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