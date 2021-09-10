【新冠肺炎】本港新增５宗輸入個案，全部帶變種病毒已打兩劑疫苗

《經濟通通訊社１０日專訊》衞生防護中心公布，截至今日（１０日）凌晨零時，本港新增

５宗新冠肺炎確診個案，全部為輸入個案，帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株。當中３人來自瑞士，餘

下兩人分別來自俄羅斯及菲律賓，所有人已接種兩劑新冠疫苗。本港累計１２１３８宗確診個案

和一宗疑似個案。

過去１４天累計報告６１宗個案，全屬輸入個案。

此外，中心９月９日接獲通報兩宗於英國確診的個案，涉及兩名分別１６歲及５１歲男病人

。１６歲男病人居於薄扶林域多利道５５０號碧瑤灣１９座，於８月２６日乘搭航班

ＣＸ２５５離開香港前往英國，８月２３日在香港進行的檢測結果呈陰性。他於９月６日於英國

抽取的樣本結果呈陽性。他沒有病徵，於３月２０日及４月１０日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

另外，５１歲男病人居於九龍界限街１３７號根德閣３座，於９月１日乘搭航班ＣＸ２５５

離開香港前往英國，８月３０日在香港進行的檢測結果呈陰性。他於９月３日出現病徵，同日於

英國抽取的樣本結果呈陽性。他於４月２７日及５月２０日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

衞生防護中心正繼續與英國衞生當局跟進兩宗個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見

，他們於潛伏期曾居住的地方已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人

士，須在９月１１日或之前接受強制檢測。（ｂｉ）

