《新股上市》傳蔚來赴港上市計劃或延遲至明年

《經濟通通訊社１０日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，計劃來港雙重上市的中概股蔚

來汽車接獲港交所（００３８８）問詢，涉及公司股權結構問題，包括蔚來於２０１９年設立的

「用戶信託」，可能令公司上市計劃推遲至明年。消息人士又稱，蔚來是否來港上市的相關討論

仍在進行，有可能不在香港上市。

據報，今次港交所查詢主要關於蔚來汽車創始人及首席執行官李斌於２０１９年，將個人持

有的５０００萬股份轉讓給由公司產品用戶為受益人的用戶信託，並保留對該些股份投票權的舉

動。當時集團解釋，此舉可讓用戶有機會通過信託「討論及建議股份收益的使用方式」，以加深

蔚來與用戶之間的信任關係。

蔚來日前宣布計劃出售價值約２０億美元（約１５６億港元）的ＡＤＲ（美國存託憑證）以

籌集資金。消息透露，鑑於香港上市計劃延遲，公司希望改為透過發售ＡＤＲ迅速集資。

另外，騰訊（００７００）、小米（０１８１０）和百度（０９８８８）等有份投資的內地

語音分享平台喜馬拉雅表示，已決定放棄到美國上市的計劃。公司於４月提交美國上市申請，早

前有報道稱，中國促請喜馬拉雅放棄到美國上市，改為到香港上市。（ｃｌ）

