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即市新聞

10/09/2021 17:20

【理財通】匯豐稱準備就緒，初期擬提供逾百項中低風險理財產品

　　《經濟通通訊社１０日專訊》匯豐今日在廣州、深圳、香港、澳門出席了粵港澳大灣區「跨
境理財通」啟動儀式。匯豐銀行聯席行政總裁廖宜建表示，該行在人手、設施、系統、產品及服
務等各方面已準備就緒，積極爭取成為首批提供「跨境理財通」服務的銀行，並計劃在理財通啟
動初期提供超過１００項中、低風險的精選理財產品，涵蓋細則中規定的所有產品種類。

＊酄迎實施細則發布＊

　　廖宜建對理財通業務試點實施細則發布表示歡迎。他留意到「跨境理財通」在投資範圍和交
易渠道方面均充分考慮了市場環境和投資者需求。「北向通」與「南向通」目前均以中低風險產
品為主，確保「跨境理財通」平穩啟動。他認為，「跨境理財通」是一項重大的突破，將進一步
推動大灣區金融業的發展。

＊調查顯示大灣區居民對投資理財通興趣濃厚＊

　　他指，匯豐在大灣區有超過５０００名零售銀行員工，隨時準備為客戶提供無縫跨境理財服
務體驗，該行預計市場對人民幣資產的需求將隨著大灣區城市經濟融合的深化而不斷提升。「跨
境理財通」將為香港投資者提供更豐富的人民幣產品和便捷投資渠道。
　　匯豐最近的調查顯示，內地大灣區城市居民對投資「跨境理財通」興趣濃厚。（ｃｌ）

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