【夜期時段】即月期指最新報２６１５２點，升１２點，低水５４點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６１４７點，升７點，低水５９
點，最新報２６１５２點，升１２點，低水５４點，合約成交２６２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９３７０點，跌２點，低水１７點，最新報９３７３點，升
１點，低水１４點，合約成交２６１張。
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