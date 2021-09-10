【夜期時段】即月期指最新報２６１５２點，升１２點，低水５４點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６１４７點，升７點，低水５９

點，最新報２６１５２點，升１２點，低水５４點，合約成交２６２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９３７０點，跌２點，低水１７點，最新報９３７３點，升

１點，低水１４點，合約成交２６１張。

