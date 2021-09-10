【理財通】恒生：已選定內地合作銀行，提供逾１４０種理財通產品

《經濟通通訊社１０日專訊》恆生銀行（０００１１）執行董事兼財富管理及個人銀行業務

主管關穎嫺表示，該行歡迎「跨境理財通」正式啟動及落實細節，是次「跨境理財通」是互聯互

通機制發展的另一重要里程，標誌著兩地進一步擴闊跨境投資渠道，鞏固香港國際金融中心和離

岸人民幣業務樞紐地位。

她表示，該行一直積極支持和參與跨境金融政策的發展，包括參與滬港通、深港通、基金互

認及債券通等。在財富管理及跨境金融服務方面亦具豐富經驗，於２００７年已於中國內地設立

恆生中國，加上與其內地附屬公司的緊密合作，該行熟悉粵港澳大灣區的金融及營商環境，充分

滿足個人及企業客戶持續增長的跨境理財需要。



＊已選定內地合作銀行，可為南向通客戶提供逾１４０種產品＊



就「跨境理財通」的開展，關穎嫺表示，該行已經準備就緒，包括選定內地合作銀行及建立

和優化線上線下服務渠道，亦已強化產品選擇和市場分析，預計在「跨境理財通」開通初期可為

南向通客戶提供超過１４０種涵蓋不同資產及市場之基金、債券、人民幣、港元及外幣存款等產

品以供選擇。同時，亦已有數千名理財專業人員可為客戶提供跨境理財服務。隨著該行將繼續擴

展業務和網絡，將會持續增聘人手，特別是跨境理財的專才。

她續說，恆生積極爭取成為首批開展「跨境理財通」服務的銀行，為粵港澳大灣區合資格投

資者提供全面及無縫一站式的跨境理財服務，一同把握大灣區新機遇。（ｂｉ）

