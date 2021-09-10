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10/09/2021 17:34

【理財通】私人財富管理公會歡迎理財通正式啟動

　　《經濟通通訊社１０日專訊》私人財富管理公會歡迎「跨境理財通」業務試點計劃於今天正
式在粵港澳大灣區展開，認為推行理財通計劃乃發揮香港獨特潛力，實現成為亞洲卓越財富管理
中心的重要一步。
　　金管局公布粵港澳大灣區跨境理財通業務試點實施細則，南向通及北向通的總額度，分別暫
定為１５００億元人民幣，每名投資者的個人額度分別為１００萬元人民幣。（ｃｌ）

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