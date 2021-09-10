【理財通】劉應彬：正與內地商討北向通見證開戶，並非過渡性安排

《經濟通通訊社１０日專訊》香港金管局副總裁劉應彬表示，在疫情的影響下，香港市民難

以到內地進行親身開戶，正與內地監管當局探討在現行安排的基礎上，以試點形式，循序漸進地

設立「北向通」下的見證開戶安排，希望能盡快達成有關協議，推出相關方案以便利客戶，他指

見證開戶安排不是過渡性安排，若有關流程能順利運作，相信即使在疫情過後有關的安排亦能繼

續保留。



＊逾２０家銀行有興趣參與跨境理財通服務＊



他續指，在跨境理財通這些管理辦法出台後，內地方面在一個月後才正式生效，香港方面亦

會予以配合，很多銀行一直正在進行準備，認為他們的準備充足，儘管有關的審批要在正式生效

才能進行，但非正式的申請（ｉｎｆｏｒｍａｌ ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）現在已經可以進行

，期望能盡快提供相關服務，又指現時有超過２０間銀行有興趣參與跨境理財通服務。

他表示，跨境理財通戶口下的資金將實施閉環管理，換言之投資者在投資戶口內的資金，只

可以用來購買合資格的理財產品，或者在退出投資後以原路匯回匯款戶口，投資者不可以直接從

投資戶口提取現金，或將資金匯到匯款戶口以外的其他帳戶，強調投資者匯入作理財通投資的資

金，只能用作以上用途，不能沽售後套現作其他用途，包括投資債券通等。



＊符合條件的基金約一百多個至二百個＊



「南向通」的合資格理財產品則主要包括存款（但不包括結構性存款）、低至中風險及非複

雜的債券及在香港註冊成立並經香港證監會認可的基金。他提及，對於「南向通」內可提供予內

地投資者的產品數量，當中能符合條件的基金約一百多個至二百個基金，認為數量是足夠的。

被問及理財通額度的檢討安排，他回應指，現時談及額度調整言之尚早，又指沒有相關的時

間表，強調會因時制宜，亦會不時檢視額度的整體使用情況和市場發展需要，並據此與內地及澳

門監管機構探討將來對額度作出調整。（ｂｎ）

