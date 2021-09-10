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10/09/2021 18:26

【理財通】金管局：銀行需在推出服務前３０日，提交自我評估報告

　　《經濟通通訊社１０日專訊》香港金管局副總裁劉應彬表示，以他個人理解，不會有中央認
可的「南向通」認可理財產品名單，因每間銀行的產品均不同，需要由每間銀行以自身的準則來
釐定產品的風險，監管機構亦有提供相應的準則給銀行，投資者要自身向有關銀行了解及選擇相
關產品。
　　他指出，考慮到初階段跨境理財通只涵蓋由銀行銷售的風險較低，相對簡單的理財產品，較
適合透過「只執行交易」（Ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ－ｏｎｌｙ）模式進行銷售。在「只執行交易」
模式下，投資者將主動作出投資指示，銀行負責執行。投資者如有疑問，亦可以向銷售銀行查詢
，由銀行提供有關跨境理財通計劃或合資格理財產品的事實性資訊。至於身處銷售銀行所在地的
客戶，銀行可以按照現行的法律法規和監管指引對他們作出銷售行為，包括給予投資意見。
　　金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，銀行需要在正式推出理財通服務前３０日，向金
管局提交自我評估報告，以申請開展理財通業務，而同時其內地的夥伴銀行亦需要得到內地的監
管機構認可，才可以推出有關服務。
　　劉應彬指出，目前難以預測跨境理財通初期啟動反應，期望先做好根基再逐漸改善。
（ｂｎ）

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